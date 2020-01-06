Украина 6 января: Сочельник, традиции, что можно и нельзя делать

2020-01-06 18:00 888

6 января — 6-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 359 дней.

Православные празднования

Рождество Христово и Богоявление в Армянской апостольской церкви, использующей григорианский календарь, и ряде других древневосточных церквей.

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник);

память преподобномученицы Евгении Римской и с нею преподобномучеников Прота, Иакинфа и мученицы Клавдии (ок. 262);

память преподобного Николая монаха (IX в.).

День ангела (именины)

Евгения, Клавдия, Николай, Сергей.

Что можно делать 6 января

1. Во избежание траура, стоит одевать нарядную и светлую одежду.

2. Загадайте в рождественскую ночь желание. По поверью, все задуманное в этот день совершается.

3. Перед Святым ужином попросите прощения у всех, кого вы обидели, а также простите тех, кто раньше обидел вас.

4. Помните о том, что в этот вечер надо помянуть усопших.

Что нельзя делать 6 января

1. В Сочельник нельзя заниматься шитьем на рукоделием.

2. Не запрещайте колядовщикам колядовать в вашем доме. Если не впустите колядников – от вас уйдет успех, если же впустите – ждите благополучия и процветания.

3. Не выносите в этот день из дома мусор.

4. Не садитесь за стол, пока не взойдет первая рождественская звезда.