6 января — 6-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 359 дней.
Православные празднования
Рождество Христово и Богоявление в Армянской апостольской церкви, использующей григорианский календарь, и ряде других древневосточных церквей.
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник);
память преподобномученицы Евгении Римской и с нею преподобномучеников Прота, Иакинфа и мученицы Клавдии (ок. 262);
память преподобного Николая монаха (IX в.).
День ангела (именины)
Евгения, Клавдия, Николай, Сергей.
Что можно делать 6 января
1. Во избежание траура, стоит одевать нарядную и светлую одежду.
2. Загадайте в рождественскую ночь желание. По поверью, все задуманное в этот день совершается.
3. Перед Святым ужином попросите прощения у всех, кого вы обидели, а также простите тех, кто раньше обидел вас.
4. Помните о том, что в этот вечер надо помянуть усопших.
Что нельзя делать 6 января
1. В Сочельник нельзя заниматься шитьем на рукоделием.
2. Не запрещайте колядовщикам колядовать в вашем доме. Если не впустите колядников – от вас уйдет успех, если же впустите – ждите благополучия и процветания.
3. Не выносите в этот день из дома мусор.
4. Не садитесь за стол, пока не взойдет первая рождественская звезда.