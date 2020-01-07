Украина Лоукостер Ernest Airlines отменяет рейсы из Украины - названа реальная причина

2020-01-07 14:12 195

Лишенный лицензии итальянский лоукостер Ernest Airlines, за последние два дня (5 и 6 января) отменил четыре рейса из Львова, Киева и Одессы.

Как сообщает Avianews, 5 января уже отменили рейс EG 544 из Одессы в Рим. На следующий день, 6 января, были отменены еще 3 рейса: EG 236 из Киева в Рим, EG 498 из Киева в Милан и EG 278 из Львова в Неаполь.

Из четырех самолетов, которые есть в распоряжении Ernest Airlines, половина была отправлена в аэропорты, что никак не связано с предыдущей маршрутной сетью лоукоста.

Ранее, по данным СМИ, в Ernest Airlines сообщили, что идет работа с итальянскими авиационными властями для урегулирования ситуации и отзыва решения о приостановлении лицензии. 29 декабря 2019 года Авиационные власти Италии ENAC объявили о приостановке действия лицензии Ernest Airlines на перевозку пассажиров и грузов с 13 января 2020 года и запретили продажу билетов. Вместе с тем, авиаперевозчику предоставили возможность выполнить перелеты в пиковый период перевозок в новогодние праздники с целью защиты пассажиров, которые уже имеют купленные билеты.

В ENAC обратили внимание, что санкции по отношению к Ernest Airlines не связаны с безопасностью полетов.

В случае, если авиакомпания не сможет добиться возобновления полетов, на освободившиеся направления может претендовать Ryanair.