Украина Пенсии в Украине повысят еще дважды: когда ожидать прибавки

2020-01-07 17:30 342

 

Пенсия в Украине в 2020 году вырастет еще дважды. Такие повышения выплат запланированы Кабинетом министров Украины.

Как известно, минимальная пенсия в Украине изменилась с 1 января, и одновременно с этим увеличился и срок трудового стажа. Повышение пенсии в текущем году запланировано еще дважды – 1 июля и 1 декабря, пишет today.ua.

С этого месяца минимальные выплаты для украинских пенсионеров выросли до 1638 грн. Следующее повышение пенсии запланировано на 1 июля – минималка достигнет отметки 1712 грн, а с декабря текущего года – 1769 грн. Таким образом, в течение 2020 года минимальная пенсия вырастет всего на 131 гривну.

Следует отметить, что также с 1 января текущего года изменился трудовой стаж, необходимый для получения пенсии по возрасту. Теперь тем украинцам, которым уже исполнилось 60 лет, надо иметь минимум 27 лет трудового стажа. Если стажа не хватает, гражданам придется подождать с выходом на пенсию до 63 или 65 лет.

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