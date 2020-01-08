Украина Премьер Гончарук назвал точное число пассажиров разбившегося в Иране рейса PS752 МАУ

2020-01-08 08:56 240

На борту самолета, который разбился в Иране, было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа. 

"Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул", - сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook, отметив также, что в МИД создали оперативную кризисную группу.

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"Сейчас уточняем количество граждан Украины, находившихся на борту. По предварительным данным было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа", - отметил он, пообещав более подробную официальную информацию опубликовать в ближайшее время.

 Напомним, рейс PS752 МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. По предварительной информации, все находившиеся на борту, погибли.

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