Украина В МАУ признали, что рейс PS 752 был очень сложным, но исключают ошибку пилотов

2020-01-08 14:26 303

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" назвала имена членов экипажа, погибших в результате катастрофы Boeing-737 в Иране. 

"Гапоненко Владимир, командир, 11600 часов налета, почти весь налет на 737, 5500 (часов) командирского, Наумкин Алексей, это инструктор на самолете, который находился в качестве усиленного экипажа, 12000 часов налета, 6600 в качестве КВС на 737, второй пилот Хоменко Сергей, 7600 часов налета на самолете 737.

Учитывая сложность самого рейса и продолжительность рейса, экипаж был усилен", - заявил на брифингевице-президент МАУ Игорь Сосновский.

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В МАУ уверены, что ошибка экипажа в произошедшем минимальна: "Имея данные на сегодняшний день, что самолет набрал 2400 м высоты, ошибка экипажа минимальна. Мы ее просто не предполагаем. Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что там могло быть что-то с экипажем".

Напомним, в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ.  По информации министра иностранных дел Вадима Пристайко, в результате катастрофы погибли 11 граждан Украины.

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Технический директор МАУ Александр Шафиев уверяет, что самолет был исправен.

 "Самолет 2016 года выпуска, получен непосредственно с завода Боинга, до этого не эксплуатировался нигде. Замечаний по матчасти на было, проверку проходил последнюю 6 января. Замечаний никаких не было. Самолет был исправен. От экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было", - сказал он.

 

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