Украина видео Крушение украинского самолета в Иране: супруга погибшего пилота рассказала об их последнем разговор

2020-01-08 19:30 225

Руководство МАУ до сих пор не связалось с родными погибшего экипажа, который находился на борту рухнувшего в Иране Boeing. Об этом рассказала супруга погибшего пилота Екатерина Гапоненко в эфире телеканала NEWSONE.

"Узнала я про это из новостей, которые утром прочитала, когда проснулась. Я поняла, что эта новость касается моего мужа", - отметила женщина.

Также она рассказала, что в 10:00 женщине позвонили представители авиакомпании МАУ и предложили моральную помощь, и спрашивали о необходимости материальной помощи.

"Спрашивали, нужна ли встреча со мной. Официально никаких звонков больше не было. Мне сейчас звонят очень много его коллег, близкие. Но руководство авиакомпании до сих пор не позвонили, хотя его я жду больше всего", - заявила Гапоненко.

Она подчеркнула, что ждет звонка руководства МАУ, чтобы те официально подтвердили информацию и предоставили детальные объяснения катастрофы.

По словам женщины, ее муж был пилотом всю жизнь, и не представлял жизни без неба.

"Мы на пороге Третьей мировой войны. Мне страшно, что в этих войнах гибнут люди, наши братья, мужья, родные и знакомые. Страшно. Страшно, как жить", - отметила Екатерина.

Кроме того она напомнила, что Иран запретил полеты над своей страной, однако пассажирский борт МАУ все равно отправился в рейс. Гапоненко подчеркнула, что просила мужа не лететь, чтобы летел кто-то другой, однако мужчина сказал, что не может так поступить.