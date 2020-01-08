Украина В МАУ сообщили, какую помощь оказывают семьям погибших в авиакатастрофе

2020-01-08 21:30 183

В главном офисе МАУ психологи работают с семьями погибших членов экипажа рейса PS 752 уже несколько часов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне.

"В течение нескольких часов мы обеспечиваем родных членов экипажа рейса PS752 необходимой поддержкой. Полноценная гуманитарная и психологическая помощь обеспечивается близким cabin crew в главном офисе МАУ ... К нам прибывают члены семей и работу с ними координирует руководитель HR-департамента авиакомпании Елена Лисовцева ... Мы также благодарим всех волонтеров, которые откликнулись на нашу боль и приехали в нам в офис с помощью. Они были лучшими", - написал Дыхне.

Ранее 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин". Позже его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

По данным СНБО Украины, на борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 168 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.

Президент Зеленский отреагировал на авиакатастрофу украинского Boeing 737 в Иране. Также он отметил, что специальные борты для отправки в Тегеран для вывоза тел погибших подготовлено, ожидается согласование иранской стороны для отлета.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.