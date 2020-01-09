Украина В Украине объявлен день траура в связи с катастрофой авиалайнера в Тегеране

2020-01-09 10:15 189

Владимир Зеленский подписал указ про объявление 9 января днем траура в связи с катастрофой украинского самолета авиакомпании МАУ в Тегеране.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, указом подразумевается на всей территории Украины приспустить государственный флаг на зданиях и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Сегодня в стране отменены все развлекательно-концертные мероприятия, внесены изменения в программы теле- и радиопередач.

Напомним, 8 января самолет украинской авиакомпании МАУ разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из аэропорта Имама Хомейни. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди жертв крушения самолета - 11 украинцев.

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Украина

В Украине объявлен день траура в связи с катастрофой авиалайнера в Тегеране 2020-01-09 10:15 189
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