Украина В Украине дали важное разъяснение насчет нового Трудового кодекса: подробности

2020-01-09 17:00 54

Министр экономики Украины Тимофей Милованов объяснил главные положения нового трудового кодекса, которые вызвали волну кривотолков из-за их некорректной интерпретации в СМИ.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"Приведу один пример. Право работника расторгнуть трудовой договор. Сегодня трудовой кодекс позволяет работнику расторгнуть трудовой договор через письменное предупреждение за 2 недели. Так же можно и с новым законом. Но теперь можно предупреждать не только письменно, но и электронными средствами связи", - написал он.

По словам министра, по новому кодексу, можно установить индивидуальные причины увольнения без необходимости дополнительно дорабатывать установленные законом две недели.

"Перечень причин, по которым можно освободиться раньше чем через 2 недели определяется трудовым договором. То есть, на основе переговоров между работодателем и работником. Это более эффективно в современном мире, где у каждого могут быть свои важные причины", - добавил он.