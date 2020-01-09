Украина СНБО: Есть три "закрытые" версии крушения самолета

2020-01-09 18:00 225

Причинами авиакатастрофы в Иране расследуют лучшие специалисты в Украине, заверил Алексей Данилов.

Украинские эксперты рассматривают семь версий крушения самолета Боинг авиакомпании МАУ в Иране. Три из них являются "закрытыми". Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, сообщает Радио Свобода в четверг, 9 января.

По его словам, версия о поражении лайнера в Тегеране ракетой из ЗРК Тор является одной из тех, которые рассматривают украинские специалисты.

"Это одна из версий, которую мы рассматриваем. У нас есть семь версий – четыре в открытом доступе, три версии являются пока закрыты. Окончательное решение мы можем принять, когда будут проведены полностью все исследования, которые нужно в этом случае отработать", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО заверил, что "эксперты являются лучшими специалистами, которые есть в нашей стране, они занимались вопросами российского Бука, которым был сбит самолет на территории Донецкой области".

"Но здесь нет гонки, СНБО – не пиар-агентство, мы работаем с доказательствами, мы работаем с информацией. Когда та или иная версия будет иметь больше или меньше подтверждений, мы вас будем об этом информировать. На сегодняшний день окончательной версии нет", – отметил Данилов.

Напомним, накануне начала распространяться версия о ракете. В частности, издание Daily Mail сообщило о том, что украинский самолет мог быть случайно сбит ракетой. На это, как сообщалось, указывало то, что самолет, как видно на видео, начал гореть еще в воздухе. В Иране эту версию отрицают и приводят свои доводы.