Украина СНБО: Есть три "закрытые" версии крушения самолета

2020-01-09 18:00 225

 

Причинами авиакатастрофы в Иране расследуют лучшие специалисты в Украине, заверил Алексей Данилов.

Украинские эксперты рассматривают семь версий крушения самолета Боинг авиакомпании МАУ в Иране. Три из них являются "закрытыми". Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, сообщает Радио Свобода в четверг, 9 января.

По его словам, версия о поражении лайнера в Тегеране ракетой из ЗРК Тор является одной из тех, которые рассматривают украинские специалисты.

"Это одна из версий, которую мы рассматриваем. У нас есть семь версий – четыре в открытом доступе, три версии являются пока закрыты. Окончательное решение мы можем принять, когда будут проведены полностью все исследования, которые нужно в этом случае отработать", – сказал Данилов.

Секретарь СНБО заверил, что "эксперты являются лучшими специалистами, которые есть в нашей стране, они занимались вопросами российского Бука, которым был сбит самолет на территории Донецкой области".

"Но здесь нет гонки, СНБО – не пиар-агентство, мы работаем с доказательствами, мы работаем с информацией. Когда та или иная версия будет иметь больше или меньше подтверждений, мы вас будем об этом информировать. На сегодняшний день окончательной версии нет", – отметил Данилов.

Напомним, накануне начала распространяться версия о ракете. В частности, издание Daily Mail сообщило о том, что украинский самолет мог быть случайно сбит ракетой. На это, как сообщалось, указывало то, что самолет, как видно на видео, начал гореть еще в воздухе. В Иране эту версию отрицают и приводят свои доводы.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Авиакатастрофа в Иране: компания из США передала следователям данные о движении самолета

2020-01-09 18:00 192

Трамп и Трюдо обсудили катастрофу самолета МАУ в Иране

2020-01-09 17:30 177

Первое затмение 2020 года: три важных обряда на 10 января

2020-01-08 22:00 1347

видео Крушение украинского самолета в Иране: супруга погибшего пилота рассказала об их последнем разговор

2020-01-08 19:30 627

Еще новости в разделе "Украина"

В Киеве подорожает проезд в маршрутках

2020-01-09 20:00 60

СНБО: Есть три "закрытые" версии крушения самолета

2020-01-09 18:00 225

В Украине дали важное разъяснение насчет нового Трудового кодекса: подробности

2020-01-09 17:00 246

В Киеве на Троещине воры взорвали банкомат, но не смогли достать деньги

2020-01-09 15:47 189
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В Киеве подорожает проезд в маршрутках 2020-01-09 20:00 60
СНБО: Есть три "закрытые" версии крушения самолета 2020-01-09 18:00 225
В Украине дали важное разъяснение насчет нового Трудового кодекса: подробности 2020-01-09 17:00 246
В Киеве на Троещине воры взорвали банкомат, но не смогли достать деньги 2020-01-09 15:47 189

Лента

20:00 В Киеве подорожает проезд в маршрутках
19:30 В Иране отреагировали на призыв Трампа к миру
19:00 Международные резервы Украины достигли семилетнего максимума: впечатляющие цифры
18:00 СНБО: Есть три "закрытые" версии крушения самолета
18:00 Авиакатастрофа в Иране: компания из США передала следователям данные о движении самолета
17:30 Трамп и Трюдо обсудили катастрофу самолета МАУ в Иране
17:00 В Украине дали важное разъяснение насчет нового Трудового кодекса: подробности
16:30 Курс доллара продолжил резкий рост на межбанке
15:47 В Киеве на Троещине воры взорвали банкомат, но не смогли достать деньги
15:15 Акции Boeing упали на фоне катастрофы украинского лайнера в Тегеране