Украина Адвокат посоветовал "евробляхерам" как сохранить деньги

2020-01-11 10:30 228

 

Автоюрист дал совет «евробляхерам», как можно избежать выплаты штрафа на нарушение сроков растаможки автомобиля. По словам адвоката, вместо 170 тысяч гривен штрафа, можно заплатить всего 8500 грн.

Совет появился на Facebook-странице «Дорожный адвокат».

Оспорить законность вынесения штрафа можно в том случае, если после его вынесения была произведена растаможка автомобиля и внесен «добровольный взнос» в размере 8500 гривен.

Таможенная служба Украины вынесла постановление о вынесении штрафа в размере 8500 гривен гражданину за нарушения сроков пребывания нерастаможенного автомобиля на территории Украины. Гражданин произвел таможенное оформление автомобиля в феврале 2019 года и заплатил 8500 гривен в качестве «добровольного взноса» на основании раздела XXI Таможенного кодекса. В то же время, гражданин оспорил законность наложения штрафа таможней.

При рассмотрении иска, Шестой апелляционный суд освободил гражданина от административной ответственности и отменил постановление таможни о наложении штрафа. Таким образом, говорят юристы, в случае наложения таможней штрафа за нарушение сроков нахождения автомобиля в Украине режиме транзита по статье 470 Таможенного кодекса, наложение штрафа можно оспорить в суде после оплаты добровольного взноса на основании раздела XXI Таможенного кодекса.

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