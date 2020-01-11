Украина В Украине вырастут штрафы для пешеходов: все детали

2020-01-11 13:30 153

 

Кабинет министров зарегистрировал законопроект о внесении изменений в статью 127 КУ об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения (№ 2697).

Авторы проекта закона - трое народных депутатов от "Слуги народа". Данный законопроект предлагает наказывать пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения наложением штрафа в размере 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 255 гривен.

В данное время за подобные нарушения пешеходов могут наказать штрафом в размере 3 необлагаемых минимумов доходов граждан, а это составляет 51 гривну.

Если же пешеходы, нарушающие ПДД, находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, то новый законопроект предлагает для них ввести штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 510 гривен. Сейчас за такое нарушение накладывается штраф в размере 8 необлагаемых минимумов доходов граждан - 120 гривен.

Если же нарушения ПДД становятся причиной аварийной обстановки, то штраф будет составлять 40 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 12 до 40 часов. Сейчас за это накладывается штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Украине усилят борьбу с игорным бизнесом

2020-01-11 12:30 195

Украина потребует компенсации, если окажется, что самолет МАУ сбили - МИД

2020-01-11 09:00 234

Что будет с мировой экономикой в 2020 году - внутренний прогноз Всемирного банка

2020-01-10 14:16 444

В Кабмине заявили о первом за все годы независимости реальном снижении цен

2020-01-10 11:13 432

Еще новости в разделе "Украина"

Названы самые сильные армии мира: где в рейтинге ВСУ

2020-01-11 15:00 138

В Пенсионном фонде напомнили правила выхода на пенсию с 2020 года

2020-01-11 14:30 186

В Украине вырастут штрафы для пешеходов: все детали

2020-01-11 13:30 153

видео Пристайко: следователи из Украины получают полное содействие в Иране

2020-01-11 13:00 192
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Названы самые сильные армии мира: где в рейтинге ВСУ 2020-01-11 15:00 138
В Пенсионном фонде напомнили правила выхода на пенсию с 2020 года 2020-01-11 14:30 186
В Украине вырастут штрафы для пешеходов: все детали 2020-01-11 13:30 153
видео Пристайко: следователи из Украины получают полное содействие в Иране 2020-01-11 13:00 192

Лента

15:00 Названы самые сильные армии мира: где в рейтинге ВСУ
14:30 В Пенсионном фонде напомнили правила выхода на пенсию с 2020 года
13:30 В Украине вырастут штрафы для пешеходов: все детали
видео 13:00 Пристайко: следователи из Украины получают полное содействие в Иране
12:30 В Украине усилят борьбу с игорным бизнесом
11:45 В МАУ отреагировали на признание Ираном вины в катастрофе самолета
11:30 НАТО поддержало версию попадания ракеты в лайнер
11:00 Иран признал, что по ошибке сбил украинский "Боинг"
10:58 Зеленский выдвинул жесткие требования Ирану по самолету МАУ
10:30 Адвокат посоветовал "евробляхерам" как сохранить деньги