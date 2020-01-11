Украина В Пенсионном фонде напомнили правила выхода на пенсию с 2020 года

2020-01-11 14:30 189

 

Пенсию по возрасту имеют право украинцы, которые достигли пенсионного возраста и получили необходимый страховой стаж.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в пятинцу, 10 января.

«Для выхода на пенсию в 2020 году после достижения возраста мужчинами 60 лет и женщинами 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым последующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году необходимый страховой стаж составит 35 лет», – сказано в сообщении ПФУ в Facebook.

 В сообщении отмечается, что в стране продолжается пенсионная реформа, количество необходимого для выхода на пенсию стажа каждый год растет.

Человек после достижения указанного пенсионного возраста нет необходимого страхового стажа, он сможет выйти на пенсию по возрасту позже – после достижения 63 или 65 лет.

«В случае отсутствия необходимого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту после 60 и 63 лет, пенсию можно получить после 65 лет. Но для этого нужно иметь минимум 15 лет страхового стажа.Если человек будет продолжать официально работать и получит необходимый страховой стаж, то пенсия может быть назначена сразу после его приобретения», - резюмировали в Пенсионном фонде.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

видео Netflix обнародовал точную дату выхода, сюжет и трейлер сериала Ключи Локков

2020-01-10 16:28 468

Что будет с мировой экономикой в 2020 году - внутренний прогноз Всемирного банка

2020-01-10 14:16 444

Первое затмение 2020 года: три важных обряда на 10 января

2020-01-08 22:00 1953

WizzAir и Ryanair в текущем году откроют новые рейсы из Украины

2020-01-07 15:46 1524

Еще новости в разделе "Украина"

Названы самые сильные армии мира: где в рейтинге ВСУ

2020-01-11 15:00 138

В Пенсионном фонде напомнили правила выхода на пенсию с 2020 года

2020-01-11 14:30 189

В Украине вырастут штрафы для пешеходов: все детали

2020-01-11 13:30 153

видео Пристайко: следователи из Украины получают полное содействие в Иране

2020-01-11 13:00 192
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Названы самые сильные армии мира: где в рейтинге ВСУ 2020-01-11 15:00 138
В Пенсионном фонде напомнили правила выхода на пенсию с 2020 года 2020-01-11 14:30 189
В Украине вырастут штрафы для пешеходов: все детали 2020-01-11 13:30 153
видео Пристайко: следователи из Украины получают полное содействие в Иране 2020-01-11 13:00 192

Лента

15:00 Названы самые сильные армии мира: где в рейтинге ВСУ
14:30 В Пенсионном фонде напомнили правила выхода на пенсию с 2020 года
13:30 В Украине вырастут штрафы для пешеходов: все детали
видео 13:00 Пристайко: следователи из Украины получают полное содействие в Иране
12:30 В Украине усилят борьбу с игорным бизнесом
11:45 В МАУ отреагировали на признание Ираном вины в катастрофе самолета
11:30 НАТО поддержало версию попадания ракеты в лайнер
11:00 Иран признал, что по ошибке сбил украинский "Боинг"
10:58 Зеленский выдвинул жесткие требования Ирану по самолету МАУ
10:30 Адвокат посоветовал "евробляхерам" как сохранить деньги