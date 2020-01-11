Украина В Пенсионном фонде напомнили правила выхода на пенсию с 2020 года

2020-01-11 14:30 189

Пенсию по возрасту имеют право украинцы, которые достигли пенсионного возраста и получили необходимый страховой стаж.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в пятинцу, 10 января.

«Для выхода на пенсию в 2020 году после достижения возраста мужчинами 60 лет и женщинами 59 лет (с 1 апреля 2020 года – 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым последующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году необходимый страховой стаж составит 35 лет», – сказано в сообщении ПФУ в Facebook.

В сообщении отмечается, что в стране продолжается пенсионная реформа, количество необходимого для выхода на пенсию стажа каждый год растет.

Человек после достижения указанного пенсионного возраста нет необходимого страхового стажа, он сможет выйти на пенсию по возрасту позже – после достижения 63 или 65 лет.

«В случае отсутствия необходимого страхового стажа для назначения пенсии по возрасту после 60 и 63 лет, пенсию можно получить после 65 лет. Но для этого нужно иметь минимум 15 лет страхового стажа.Если человек будет продолжать официально работать и получит необходимый страховой стаж, то пенсия может быть назначена сразу после его приобретения», - резюмировали в Пенсионном фонде.