Украина Расшифровка черных ящиков сбитого Ираном Boeing пройдет в Украине

2020-01-12 15:00 258

Работы по расшифровке бортовых самописцев ("черных ящиков" - Ред.) сбитого Ираном 8 января самолета МАУ состоятся на территории Украины.

Об этом говорится в сообщении французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации в Twitter.

"Бюро расследований и анализа подтверждает, что примет участие в технической работе по расшифровке черных ящиков, которая пройдет в Украине", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе бюро заявили, что за любые вопросы относительно времени и прогресса расследования отвечают иранские власти.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в ходе которого стороны договорились о сотрудничестве в рамках расследования трагедии с украинским самолетом, а также расшифровкой "черных ящиков".