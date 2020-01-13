Украина В КГГА хотя увеличить стоимость парковки на улицах столицы в 10 раз

2020-01-13 18:30 264

 

В КГГА хотят значительно увеличить тарифы на парковку автомобилей на городских улицах. В планах столичных властей поднять цены, как минимум до 50 грн/час, однако для пересмотра тарифа у горадминистрации пока нет полномочий. Об этом рассказал начальник инспекции по парковке и заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин.

Стоит отметить, что сейчас в центре Киева стоимость парковки зависит от зоны и составляет – от 5 до 10 гривен в час. По информации КГГА, в течение года количество автомобилей в столице увеличилось на 15%, а это около 150 тысяч автомобилей. Поэтому в городе усугубляется проблема нехватки мест для парковки.

"Одна из основных причин такого прироста связана с ввозом и легализацией евроблях", – объяснил Рахматуллин. По его словам, в течение 2019 года городскими парковочными инспекторами было вынесено нарушителям 6 111 постановлений. Общая сумма штрафов выписана на 2 529 150 гривен.

"Поэтому мы хотим ввести ограничения по количеству допустимых часов парковки в зависимости от зоны, например, только на 2-3 часа в центре. Тариф за парковку должен быть увеличен в центральной части города существенно – как минимум в 50 гривен в час. Также должны быть увеличены и штрафы", – уверяет чиновник.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В КГГА показали «праздничный график» движения общественного транспорта

2019-12-18 19:30 642

фото Коррупционный рай замглавы КГГА

2019-11-25 12:39 1506

40 тысяч - недостаточно: Разумков хочет увеличить зарплаты депутатов

2019-11-20 18:30 1812

В Кабмине назвали точную цену гектара земли - сколько заработают паевики

2019-11-13 08:12 26949

Еще новости в разделе "Украина"

фото + видео Крупнейший в Украине ТРЦ Океан Плаза затопило морем кипятка: что известно на данный момент

2020-01-13 22:30 264

фото + видео В Киеве на Лыбедской прорвало трубы, провалился асфальт и затопило ТРЦ Ocean Plaza: что сейчас на месте аварии

2020-01-13 21:30 207

Пенсии и пособия: Кабмин упростил получение выплат

2020-01-13 21:00 408

Ужесточение штрафов для водителей: эксперты рассказали, зачем это нужно

2020-01-13 20:30 285
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

фото + видео Крупнейший в Украине ТРЦ Океан Плаза затопило морем кипятка: что известно на данный момент 2020-01-13 22:30 264
фото + видео В Киеве на Лыбедской прорвало трубы, провалился асфальт и затопило ТРЦ Ocean Plaza: что сейчас на месте аварии 2020-01-13 21:30 207
Пенсии и пособия: Кабмин упростил получение выплат 2020-01-13 21:00 408
Ужесточение штрафов для водителей: эксперты рассказали, зачем это нужно 2020-01-13 20:30 285

Лента

фото + видео 22:30 Крупнейший в Украине ТРЦ Океан Плаза затопило морем кипятка: что известно на данный момент
22:00 Дело убийства Окуевой: полиция изучает деятельность преступной организации в странах ЕС
фото + видео 21:30 В Киеве на Лыбедской прорвало трубы, провалился асфальт и затопило ТРЦ Ocean Plaza: что сейчас на месте аварии
21:15 Стали известны номинанты на кинопремию “Оскар”
21:00 Пенсии и пособия: Кабмин упростил получение выплат
20:30 Ужесточение штрафов для водителей: эксперты рассказали, зачем это нужно
20:00 Украинская делегация может возобновить работу в ПАСЕ: первые подробности
19:30 Немного ветра и тепло: синоптик рассказала, каких "сюрпризов" ждать украинцам
19:00 Зеленский подписал закон о наказании нардепов за кнопкодавство: что им грозит
18:30 В КГГА хотя увеличить стоимость парковки на улицах столицы в 10 раз