Украина В КГГА хотя увеличить стоимость парковки на улицах столицы в 10 раз

2020-01-13 18:30 264

В КГГА хотят значительно увеличить тарифы на парковку автомобилей на городских улицах. В планах столичных властей поднять цены, как минимум до 50 грн/час, однако для пересмотра тарифа у горадминистрации пока нет полномочий. Об этом рассказал начальник инспекции по парковке и заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА Дмитрий Рахматуллин.

Стоит отметить, что сейчас в центре Киева стоимость парковки зависит от зоны и составляет – от 5 до 10 гривен в час. По информации КГГА, в течение года количество автомобилей в столице увеличилось на 15%, а это около 150 тысяч автомобилей. Поэтому в городе усугубляется проблема нехватки мест для парковки.

"Одна из основных причин такого прироста связана с ввозом и легализацией евроблях", – объяснил Рахматуллин. По его словам, в течение 2019 года городскими парковочными инспекторами было вынесено нарушителям 6 111 постановлений. Общая сумма штрафов выписана на 2 529 150 гривен.

"Поэтому мы хотим ввести ограничения по количеству допустимых часов парковки в зависимости от зоны, например, только на 2-3 часа в центре. Тариф за парковку должен быть увеличен в центральной части города существенно – как минимум в 50 гривен в час. Также должны быть увеличены и штрафы", – уверяет чиновник.