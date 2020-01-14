Украина В Украину вернулись спасатели ГосЧС, расследующие катастрофу Boeing 737 в Тегеране

2020-01-14 13:42 210

Из Ирана в Украину уже прилетели украинские спасатели, которые были привлечены к расследованию катастрофы Boeing 737 в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"Наши дома. Спасатели ГосЧС вернулись из Ирана", - говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с лидером Ирана Хасаном Рухани договорился о начале совместной работы по расшифровке "черных ящиков".

Напомним, в ночь с 7 на 8 января в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ. На борту находилось 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство погибших - из Ирана и Канады. В субботу утром, 11 января, Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана заявил, что украинский самолет Boeing 737 поразила ракета, запущенная военным центром Стражей Исламской Революции.

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