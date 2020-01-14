Украина Украина заняла 15-е место в мировом рейтинге минимальных зарплат

2020-01-14 22:00 192

С начала года минимальная заработная плата в Украине выросла на 13,2% до $ 157. Как результат, в мировом рейтинге роста минимальных зарплат Украина заняла 15-е место из 54-х стран.

Об этом сообщают исследования ресурса Picodi.com.

Согласно данным рейтинга, в Беларуси рост составил — 13,6% ($ 156), в Польше — 14,9% ($ 485), в России — 7,5% ($ 166), а в Германии — 1,9% ($ 1358).

При этом в 2020 году самый большой рост «минималки» был зафиксирован в Нигерии (64,8%). Хотя в пересчёте на доллары США уровень гарантированной минимальной оплаты остаётся одним из самых низких в мире (74 $).

Кроме того, в некоторых странах, в частности в США, Испания, ЮАР и Латвия, минимальная зарплата не изменилась с 2019 года.

Отмечается, что в исследовании сравнивались самые последние данные о минимальном размере оплаты труда с данными на январь 2019 года. Авторы не учитывали страны, в которых размер заработной платы определяется профсоюзами и в которых нет общенациональной минимальной зарплаты. Для стран, где правительство устанавливает дифференцированную минимальную заработную плату для отдельных административных единиц (Канада, Вьетнам, Таиланд), авторы рассчитали и использовали среднее арифметическое.

Как сообщалось ранее, минимальная зарплата в Украине в долларовом/евро эквиваленте превысила «минималку» в России и Беларуси.

С 1 января 2020 года прожиточный минимум составляет 2102 грн, а минимальная зарплата выросла до 4723 гривень в месяц.

Сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в 2019 году выросла на 21,8% и по состоянию на 1 декабря 2019 года составила 3,221 млрд грн.