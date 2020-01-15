Украина фото Крушение Боинга: эксперты нашли осколки ракеты в кабине пилотов и креслах пассажиров

2020-01-15 12:43 156

Спасатели и эксперты, которые накануне вернулись в Киев из Тегерана, рассказали подробности расследования на месте падения самолета МАУ. Выяснилось, что у пассажирского лайнера в Тегеране не было шансов выдержать удар, его прошило почти полутора тысячами осколков ракеты ТОР.

Они несколько дней разбирали обломки Boeing нашли осколки - неоспоримые доказательства того, что украинское судно попала ракета. Некоторые осколки застряли в обшивке пассажирских кресел.

Во время работы украинские эксперты заметили, что нет ни одного фрагмента нижней части фюзеляжа, а также отсутствует кабина. На требование иранцы таки откуда-то привезли недостающие останки самолета, а в них десятки маленьких пятнышек от осколков ракеты.

"Благодаря чрезвычайной службе, которая расставила освещение в ночное время, мы нашли части, которые указывали, что самолет упал от ракеты. Сразу приехали представители иранской стороны. Около 10 машин. Утром должны были дать окончательный вердикт наш, но иранская сторона утром сама признала ракету",- рассказал один из руководителей группы, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

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