Украина В Украине ужесточат проверки перевозчиков

2020-01-15 17:00 186

Кабинет министров Украины во время заседании в среду, 15 января, принял решение усилить безопасность пассажирских перевозок. Об этом собщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Правительство ввело риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков. Будут действовать единые критерии для оценки риска их деятельности. Это повлияет и на периодичность плановых проверок", - отметіл глава правітельства.

Также он сообщил, что ранее все пассажирские перевозчики автоматически попадали в лонг-лист проверок, однако впредь сначала будут проверять тех, у кого высокие риски из-за переоборудованного транспорта, большого количества нарушений ПДД, а также нарушений режима труда и отдыха водителей.