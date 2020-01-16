Украина Валютные качели: доллар немного подешевел, а евро продолжает дорожать

2020-01-16 10:12 111

Сегодня Нацбанк Украины установил курс доллара на уровне 23,98 грн. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Так, сравнению с предыдущим рабочим днем (среда, 15.01.2020) доллар подешевел на 4 коп., а евро на столько же подорожал и составил 26,72 грн.

Российский рубль незначительно подешевел и составляет 0,389 грн.

На наличном рынке курс валют также стремительно меняется. Скупают доллары и евро в столичных обменниках пока еще по относительно небольшому курсу, который нередко ниже официального. А вот в продаже доллары уже вплотную приблизились к 24,5 грн.

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