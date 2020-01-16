Украина 100 заданий за 3 часа - стали известны детали сертификации украинских учителей

2020-01-16 11:13 234

Чуть больше чем через месяц, 29 февраля, состоится первый этап сертификации украинских учителей начальной школы. Будут проверяться профессиональные знания и умения учителей, сообщает пресс-центр Украинского центра оценивания качества образования.

Специалисты в течение 3 часов будут проходить 100 заданий с выбором одного правильного ответа. Содержание теста, а также программа и схема начисления баллов определяется Программой независимого тестирования и приказами Украинского центра оценивания качества образования.

"Для зарегистрированных участников создан "Кабинет участника сертификации". Войти в него можно за персональным логином и PIN-кодом, указанным в сообщении, которое учителя получат от регионального центра оценивания качества образования", - говорится в сообщении.

В случае, если учитель набирает менее 60% от максимального количества тестовых баллов, он не участвует в следующем этапе сертификации.

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100 заданий за 3 часа - стали известны детали сертификации украинских учителей 2020-01-16 11:13 234
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