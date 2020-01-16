Украина В армию будут забирать с 18 лет: Зеленский подписал указ

2020-01-16 19:00 42

Президент Украины Владимир Зеленский 16 января подписал указ №13/2020 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

В соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины и во исполнение Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» установлено:

Освободить в запас из Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований:

1) военнослужащих срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслуживших установленные сроки срочной военной службы:

в апреле — июне 2020 года;

в октябре — декабре 2020 года;

2) других военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной службы:

в апреле — июне 2020 года;

в октябре — декабре 2020 года.

Установить такие сроки проведения очередных призывов граждан Украины в 2020 году на срочную военную службу:

1) апрель — июнь;

2) октябрь — декабрь.

Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола от 18 до 27 лет, не имеющих причин для освобождения или отсрочки от призыва:

1) в апреле — июне 2020 года;

2) в октябре — декабре 2020 года.

Кабинету Министров Украины определить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2020 году.

Кабинету Министров Украины, областным, Киевской городской государственным администрациям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в 2020 году очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу.

Министерству инфраструктуры Украины обеспечить по заявкам Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины перевозки лиц, указанных в статьях 1 и 3 настоящего Указа, с соблюдением требований безопасности и проведение расчетов за эти перевозки согласно действующим тарифам.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования, кроме пункта 1 статьи 3, который вступает в силу с 1 марта 2020 года, и пункта 2 статьи 3, который вступает в силу с 1 сентября 2020 года.