Украина В армию будут забирать с 18 лет: Зеленский подписал указ

2020-01-16 19:00 42

 

Президент Украины Владимир Зеленский 16 января подписал указ №13/2020 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

В соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины и во исполнение Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» установлено:

Освободить в запас из Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований:

1) военнослужащих срочной службы, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и выслуживших установленные сроки срочной военной службы:

в апреле — июне 2020 года;

в октябре — декабре 2020 года;

2) других военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной службы:

в апреле — июне 2020 года;

в октябре — декабре 2020 года.

Установить такие сроки проведения очередных призывов граждан Украины в 2020 году на срочную военную службу:

1) апрель — июнь;

2) октябрь — декабрь.

Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола от 18 до 27 лет, не имеющих причин для освобождения или отсрочки от призыва:

1) в апреле — июне 2020 года;

2) в октябре — декабре 2020 года.

Кабинету Министров Украины определить численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную военную службу, и объемы расходов для проведения очередных призывов в 2020 году.
Кабинету Министров Украины, областным, Киевской городской государственным администрациям обеспечить выполнение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в 2020 году очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу.

Министерству инфраструктуры Украины обеспечить по заявкам Министерства обороны Украины, Министерства внутренних дел Украины перевозки лиц, указанных в статьях 1 и 3 настоящего Указа, с соблюдением требований безопасности и проведение расчетов за эти перевозки согласно действующим тарифам.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования, кроме пункта 1 статьи 3, который вступает в силу с 1 марта 2020 года, и пункта 2 статьи 3, который вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Зеленский обсудил с Меркель обмен пленными и авиакатастрофу в Иране: подробности

2020-01-15 22:00 456

Премьер попал в скандал из-за разговора про Зеленского с главами НБУ и Минфина: аудио

2020-01-15 21:45 582

Украинцам напомнили о повышении пенсионного возраста в апреле

2020-01-15 16:30 393

Зеленский подписал закон о наказании нардепов за кнопкодавство: что им грозит

2020-01-13 19:00 516

Еще новости в разделе "Украина"

В армию будут забирать с 18 лет: Зеленский подписал указ

2020-01-16 19:00 42

В Кабмине заявили, что пересчитали украинцев и без переписи населения

2020-01-16 18:30 114

Верховная Рада приняла закон о среднем образовании. Что изменится

2020-01-16 15:55 264

Милованов заявил, что платить неограниченные премии чиновникам вполне законно

2020-01-16 12:43 270
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

В армию будут забирать с 18 лет: Зеленский подписал указ 2020-01-16 19:00 42
В Кабмине заявили, что пересчитали украинцев и без переписи населения 2020-01-16 18:30 114
Верховная Рада приняла закон о среднем образовании. Что изменится 2020-01-16 15:55 264
Милованов заявил, что платить неограниченные премии чиновникам вполне законно 2020-01-16 12:43 270

Лента

19:00 В армию будут забирать с 18 лет: Зеленский подписал указ
18:30 В Кабмине заявили, что пересчитали украинцев и без переписи населения
18:00 На сколько выросли зарплаты нардепов в Украине: озвучена точная сумма
17:30 НБУ повысил официальный курс доллара
17:00 Макрон: Война на Донбассе не является помехой отношениям с РФ
16:04 Путин утвердил Мишустина на должности премьер-министра России
15:55 Верховная Рада приняла закон о среднем образовании. Что изменится
15:46 НЕИЗВЕСТНЫЙ ШТАММ ПНЕВМОНИИ - НОВЫЙ ВИРУС ВЫРВАЛСЯ ИЗ КИТАЯ
15:12 Двукратный чемпион Формулы-1 попал в серьезную аварию на внедорожнике
14:45 Вступил в силу закон о языке - где укрмова теперь стала обязательной