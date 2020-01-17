Украина Курсы валют на 20 января: гривна ускорила падение

2020-01-18 10:00 102

Нацбанк уже несколько дней подряд ослабляет гривну. Аналогичная ситуация наблюдается на межбанке.

Национальный банк Украины на понедельник, 20 января, ослабил гривну на 16 копеек, до 24,25 гривны за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 17 января.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 24,2527 гривны (+0,1604);

– 100 евро – 26,9363 гривны (+0,036).

В пятый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже вырос на 13 копеек до 24,32 гривен за доллар, курс в покупке до 24,29 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 26,97 гривен за евро.

Напомним, в НБУ спрогнозировали динамику гривны на 2020 год. Регулятор допускает умеренные колебания курса национальной валюты в обе стороны.

Ранее глава НБУ заявлял, что не ожидает существенного падения гривны в 2020 году.