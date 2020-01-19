Крещение — один из важных праздников в православии. В день празднования этого светлого события важно заниматься лишь благими делами и обязательно помнить о том, что делать можно, а от чего лучше воздержаться.

В наступившем 2020 году в церковном календаре приближается дата великого праздника Крещение Христа. В этом году празднование величайшего православного события приходится, как и в любой другой год, на 19 января. В связи с праздником очень важно знать, что можно, и что нельзя делать.

Что можно делать на Крещение в 2020 году

В день празднования Крещения Господня можно, и даже нужно посетить храм, вечернюю литургию, поставить свечу и попросить прощения у святых.

Разрешается набрать воды и хранить ее в доме до особых случаев, когда вода, обладающая целебными и защитными свойствами, будет необходима.

Можно посетить освещение ближайшего водоема, чтобы ощутить дух священного таинства Крещения. После этого можно отужинать за праздничным, но скромным столом вместе с родными и близкими.

На утро 19 января в сам день празднования можно умыться святой водой, набранной в источнике накануне праздника в Сочельник, а также испить несколько глотков такой воды, желательно натощак.

Важно посетить храм, где проходит утренняя служба, помолиться перед Господом за все грехи, прося помощи и поддержки в этот великий день, когда несколько веков назад Иоанн Предтеча крестил в великом Иордане Христа, Сына Божьего.

Будет не лишним после службы в церкви причаститься, а после уже отправиться домой и позавтракать. Не забывайте, что завтрак должен состоять из постной пищи.

Хозяйкам дома следует освятить жилище святой водой, побрызгав ею по разным углам, а затем пройтись с церковной свечой по всему дому, чтобы изгнать нечистую силу и весь негатив за порог.

Утренние часы проводите в молитвах и посещении храма, а после обеда отдыхайте и радуйтесь, гуляйте с детьми, отправляйтесь в гости, и просто тихо и мирно благодарите Господа за все хорошее, что есть в вашей жизни. Проведите этот день в благочестии и духовной благодати.

Обязательно позвоните родителям и близким людям, если навестить их не получается. В этот день важно быть с теми, кто по-настоящему дорог вам и вашему сердцу.

Что нельзя делать на Крещение в 2020 году