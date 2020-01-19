Украина Сразу три сюрприза: когда и на сколько будут повышать пенсии украинцам в 2020 году

2020-01-19 13:30 774

 

В 2020 году украинцев ждут три пересчета пенсий, которые связаны с индексацией и повышением выплат и новыми пенсионными программами.

В марте пенсии украинцев индексируют, ожидается их повышение на 12-15%. Индексацию проведут по формуле "50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты за минувший год".

С 1 июля пенсии украинцев снова вырастут, так как минимальная пенсия будет повышаться вместе с изменениями прожиточного минимума - "минималка" увеличится на 74 грн - с 1638 до 1712 грн.

1 декабря 2020 года минимальный размер выплат возрастет еще на 57 грн. Таким образом, до конца года минимальная пенсия составит 1769 грн.

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