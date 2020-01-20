Украина Украина сожгла четыре млрд кубометров запасов газа

2020-01-20 20:30 186

 

Текущий объем запасов газа в подземных хранилищах превышает прошлогодний показатель на 44%.

С начала отопительного сезона 1 ноября прошлого года по 18 января текущего Украина использовала 4 млрд 96,69 млн куб. м газа (18,8%), снизив запасы до 17 млрд 686,99 млн куб. м. Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза.

Так, 18 января отбор газа из хранилищ составил 67,81 млн куб. м при импорте 13,31 млн куб. м и внутренней добыче 56,66 млн куб. м.

Текущий объем превышает показатель запасов на эту дату годом ранее на 44%.

При этом за весь прошлый отопительный сезон Украина использовала на 8 млрд 449,6 млн куб. м из 17 млрд 194,96 млн куб. м.

Напомним, в этом году Украина подготовилась к зиме, увеличив запасы газа в ПХГ в 2,5 раза – до 10-летнего максимума. Крупнейшие в Европе подземные хранилища были заполнены более чем на 70%. На пике в ПХГ находилось 21,785 млрд кубов газа.

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