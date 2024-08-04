Жизнь Выплаты по-новому: что изменится для украинских пенсионеров с августа

2024-08-04 10:30

В своем последнем видеообзоре эксперт по пенсионному обеспечению и журналист Сергей Коробкин рассказал о ключевых изменениях для пенсионеров в августе 2024 года.

Коробкин сообщил о вступлении в силу закона о зарубежном стаже: "Главное нововведение – это то, что теперь стаж за границей будут засчитывать при назначении пенсии в Украине, даже если пенсионное соглашение с соответствующей страной не подписано". Однако эксперт отметил, что это будет касаться только тех, кому не хватает общего стажа для выхода на пенсию.

Важное предупреждение касается переселенцев-пенсионеров, которые получают выплаты через Ощадбанк: "Если физическая идентификация для таких лиц проводится каждые 6 месяцев, и, допустим, человек в последний раз проходил идентификацию в январе 2024 года, то такому человеку уже немедленно нужно проходить идентификацию уже сегодня, потому что уже полгода истекает", - подчеркнул Коробкин.

Относительно будущих изменений, эксперт отметил: "Правительство утвердило бюджетную декларацию на 2025-2027 годы. Из нее стало известно, что прожиточный минимум и минимальную зарплату в ближайшие три года повышать не планируют". Однако он добавил, что индексация пенсий все же предусматривается.

По данным Пенсионного фонда, которые привел Коробкин, по состоянию на 1 июля 2024 года средняя пенсия в Украине составляет 5 816,62 грн, что на 9,5% больше, чем в прошлом году. В то же время эксперт отметил: "Четверть пенсионеров до сих пор получают пенсию не выше, чем 3 000 грн. И более 62% пенсионеров, почти две трети от общего количества, продолжают получать пенсию до 5 000 грн".

Коробкин также сообщил об инициативе депутатов по увеличению собственных пенсий: "Если Конституционный суд встанет на сторону народных избранников, то их пенсии в среднем вырастут до почти 29 000 грн".

В заключение эксперт напомнил о разовых выплатах ко Дню Независимости: "Размер выплат достигает от 450 грн, это для участников войны, например, до 3 100 грн, это для лиц с инвалидностью вследствие войны первой группы".