Украина В Украину ворвутся морозы до -10 градусов: каким областям не повезет

2020-01-22 22:00 4905

 

Погода в Украине резко изменится в ближайшем времени

Погода в Украине на этой неделе резко изменится с приходом антициклона - он принесет ясную погоду с ночными морозами, которые местами достигнут значений в -10 градусов. В ближайшие же пару дней страна будет под действием атмосферного фронта с мокрым снегом и порывами ветра. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Украинского гидрометцентра.

Так, в четверг, 23 января, дождь со снегом ожидается по всей стране, кроме западных областей. На Западе осадки маловероятны, но будет пасмурно. Температура воздуха будет практически одинаковой, как в дневное, так и в ночное время - около нуля, в Одесской области - до +6 градусов.

Порывы ветра будут довольно сильными - от 7 до 12 метров в секунду, местами со штормовыми порывами.

В Киеве 23 января также вероятен дождь с мокрым снегом, днем и ночью от -1 до +1, сильный ветер.

Но уже в пятницу, 24 января, атмосферный фронт покинет Украину. На смену ему придет малооблачная погода без осадков, ветер стихнет, но разница между дневным плюсом и ночными морозами сильно увеличится.

В западных областях днем ожидаются аномальные +4... +8, а ночью - от -2 до -8, на Буковине - от -8 до -10 мороза.

На Севере и в Центре в пятницу от +1 до +4 днем, ночью -3... -7, на Юге от +2 до +5, ночью мороз от -2 до -5. Холоднее всего днем на Востоке - от -1 до +3, в ночное время от -4 до -7 мороза.

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