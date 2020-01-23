Армия диктатора Асада понесла потери и начала отступление от Идлиба

В Сирии военные, поддерживающие президента Башара Асада, понесли потери в провинции Идлиб и были вынуждены покинуть занимаемые позиции.
Как сообщает Интерфакс, воюющие против диктаторского режима Асада начали наступление на позиции правительственных войск на юго-востоке Идлибской зоны деэскалации.
"Потери сирийских правительственных войск составили до 40 человек убитыми и до 80 ранеными. При этом правительственные войска уничтожили до 50 и ранили до 90 боевиков", – говорится в сообщении.
По данным военных, атаки на позиции сирийской армии в провинции Идлиб продолжаются.
Напомним, ранее в Сирии при авиаударах погибли не менее 40 человек. Под Алеппо погибли семья из восьми человек, шестеро из которых были детьми. Еще девять мирных жителей убиты в провинции Идлиб.