Мир Армия диктатора Асада понесла потери и начала отступление от Идлиба

2020-01-23 13:44 174

В Сирии военные, поддерживающие президента Башара Асада, понесли потери в провинции Идлиб и были вынуждены покинуть занимаемые позиции.

Как сообщает Интерфакс, воюющие против диктаторского режима Асада начали наступление на позиции правительственных войск на юго-востоке Идлибской зоны деэскалации.

"Потери сирийских правительственных войск составили до 40 человек убитыми и до 80 ранеными. При этом правительственные войска уничтожили до 50 и ранили до 90 боевиков", – говорится в сообщении.

По данным военных, атаки на позиции сирийской армии в провинции Идлиб продолжаются.

Напомним, ранее в Сирии при авиаударах погибли не менее 40 человек. Под Алеппо погибли семья из восьми человек, шестеро из которых были детьми. Еще девять мирных жителей убиты в провинции Идлиб.

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