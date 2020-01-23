Украина Нас осталось - 37 миллионов. Озвучены свежие данные по переписи населения

2020-01-23 13:12 231

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сегодня озвучил неутешительные данные по переписи населенеия. Как оказалось, население страны сегодня составляет всего 37 миллионов 289 тыс. человек против 52 миллионов в 1991 году.

"В Украине 37 млн 289 тыс человек присутствующего населения", - сказал Дубилет.

Распределение населения по возрасту: дети от 0 до 14 лет – 5 млн 756 тыс. (15,4%); ранний трудоспособный возраст от 15 до 24 лет – 3 млн 584 тыс. (9,6%); основной трудоспособный возраст от 25 до 54 лет – 16 млн 458 тыс. (44,1%); зрелый трудоспособный возраст – 5 млн 243 тыс. (14,1%); пожилые люди – 6 млн 248 тыс. (16,8%).

Данные численности населения приведены по состоянию на 1 декабря 2019 года. Оценка не охватывает неподконтрольные территории Крыма, Донецкой и Луганской областей. Отклонение определенной численности наличного населения не превышает 2,86%.

 

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