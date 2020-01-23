Украина Коронавирус все ближе к Украине: Минздрав собрал срочное совещание и дал советы

2020-01-23 19:30 219

Представители Министерства здравоохранения Украины провели срочный брифинг по результатам заседания чрезвычайного комитета ВОЗ из-за распространения в мире смертельного китайского коронавируса. Пресс-конференция состоялась в четверг, 23 января.

Украинцам озвучили данные о болезни и рекомендации Всемирной организации здравоохранения:

Инкубационный период длится от 2 до 12 дней – за это время симптомы болезни не проявляются.

Для определения коронавируса является общий тест, конкретного теста – нет.

Рекомендуется мыть руки, не есть термически необработанные продукты и обращаться к врачу, если контактировали с людьми из регионов, где есть случаи заболевания.

Люди, которые путешествуют в китайский город Ухань (оттуда происходит вирус), имеют средний уровень риска инфицирования.

Запрещать международную торговлю ВОЗ пока не рекомендует.

Около 2500 людей в Китае под присмотром – врачи следят, какбудет развиваться инфекция.

ВОЗ отмечает, что страны должны готовиться к чрезвычайной ситуации.

Так, глава представительства в Украине Ярно Хабихт подчеркнул, что количество случаев заражения будет расти

"Сейчас ВОЗ не рекомендует запрещать перемещение граждан и товаров. Главные рекомендации для общественности: хорошо мойте руки, консультируйтесь с врачами, если плохо себя чувствуете. В случае, если были контакты с больными людьми, рекомендуется связаться с врачом, не употреблять необработанные термически продукты", – рассказал он.

Хабихт также добавил, что для медицинских работников существуют особые рекомендации в связи со вспышкой вируса.