Украина В Кабмине рассказали, почему в Украине произошло сокращения населения

2020-01-23 21:00 102

Население Украины сокращается из-за миграции и смертности, превышающей рождаемость. Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в общении с журналистами.

"Есть три больших блока: первый – оккупированные территории, второй - негативный тренд по миграции, у нас эмигрируют больше чем приезжают назад, и третье, к сожалению, это демографический тренд, у нас смертей больше чем рождаемости. Три больших блока, которые приводят к сокращению населения", - сказал Дубилет.

При этом, по результатам электронной переписи, в Украине сейчас проживают 6 млн 248 тыс человек в возрасте 65 лет и старше, а также 5 млн 756 тыс детей в возрасте до 14 лет.

Что касается людей трудоспособного возраста, то в Украине людей раннего трудоспособного возраста, то есть от 15 до 24 лет, насчитывается 3 млн 584 тыс., основного трудоспособного возраста (от 25 до 54 лет) - 16 млн 458 тыс., а также 5 млн 243 тыс. людей зрелого трудоспособного возраста (от 55 до 64 лет).

Дубилет также добавил, что больше в Украине женщин - 20 млн 9 тыс., А мужчин - 17 млн ​​280 тыс.

Напомним, что Кабмин будет публиковать зарплаты чиновников. Все доходы, которые получают топ-чиновники будут обнародованы пресс-службой Кабинета министров.

Также сообщалось, что Кабмин отменит 40% форм Госстата. Сейчас предприятия обязаны предоставлять формы с информацией, которая уже есть у государства. Поэтому отмена этих форм не повлияет на качество и объемы информации, которую готовит Госстат для государства, считает Дубилет.