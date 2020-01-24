Мир Коронавирус в Китае: число заразившихся приблизилось к тысяче

2020-01-24 12:41 144

Национальная комиссия здравоохранения Китая заявила, что число заражений новым коронавирусом возросло до 830 человек. По данным китайских властей, по состоянию на утро пятницы было зафиксировано 25 смертельных исходов от поражения коронавирусом.

Вчера власти Китая сообщили о первой смерти от коронавируса за пределами эпицентра - города Ухань.

Комиссия по здравоохранению в Хэбэе, северной провинции, граничащей с Пекином, заявила, что 80-летний мужчина умер после возвращения из двухмесячного пребывания в Ухани, куда ездил, чтобы увидеться с родственниками.

Большинство заражений коронавирусом было в Ухани и ее окрестностях. Другие случаи были подтверждены в Соединенных Штатах, Японии, Тайване, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре и Вьетнаме. На китайских территориях Гонконга и Макао также были зафиксированы случаи поражения неизвестным вирусом.

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