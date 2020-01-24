Украина НБУ повысил курс доллара и евро, но в обменниках валюта подешевела

2020-01-24 16:29 207

Как сообщает финпортал "Минфин, курс доллара сегодня в украинских банках и обменных пунктах составляет 24,10-24,45 грн.

По сравнению с предыдущим рабочим днем (четверг, 23 января) американская валюта в покупке подешевела сразу на 15 копеек, а в продаже ее стоимость упала на 10 копеек.

Евро в покупке подешевел на 20 коп., а в продаже - на 15 коп. Его курс составляет 26,60-27,10 грн. Российский рубль в покупке не изменился, а в продаже незначительно подешевел. Его курс составляет 0,360-0,396 грн.

А вот официально основные валюты продолжают отвоемывать у гривны позиции. Национальный банк Украины установил на 24 января курс доллара на уровне 24,52 грн. (доллар подорожал на 19 копеек). Евро также заметно растет, за сутки эта валюта официально подорожала на 21 коп. Курс евро сегодня составляет 27,19 грн.