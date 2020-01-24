Мир Чтобы остановить коронавирус власти Китая изолировали уже более 10 городов

2020-01-24 13:15 75

В 13 городах китайской провинции Хубей приостановили работу общественного транспорта из-за угрозы распространения нового смертельного коронавируса.

Как сообщает The Guardian, власти приостановили транспортное сообщении между городам Ухань и столицей провинции Хубей. Также закрыты города Эчжоу, Чиби, Чжицзяне, Хуанши, Сянтао, Эньши, Цяньцзяне и Сяньнине.

Перестали работать развлекательные заведения, в том числе кафе, рестораны и кинотеатры.

Напомним, число зараженных новым смертельным коронавирусом возросло до 830 человек. Зафиксировано уже 25 летальных случаев от поражения коронавирусом.

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Коронавирус в Китае: число заразившихся приблизилось к тысяче 2020-01-24 12:41 144
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