Украина В Киеве временно закрыли один из маршрутов городской электрички

2020-01-24 15:34 162

С сегодняшнего дня в Киеве закрывают один из маршрутов городской электрички из-за капитального ремонта инфраструктуры.

"В работу поездов городской электрички вносятся изменения. С 15:30 24 января до 26 января включительно электропоезда городской электрички будут курсировать по "челночным" маршрутам", - сообщает пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

Так, движение будет организовано на участках:

- Дарница - Киев-Пассажирский - Борщаговка;

- Борщаговка - Киев-Пассажирский - Дарница.

Движение на участке Борщаговка - Почайна - Дарница будет закрыто.

В то же время движение автобусов №59, 61 будет приостановлено, движение трамваев №4, 5 будет организовано до станции "Генерала Ватутина". Количество автобусов №21, 101, троллейбусов 31 и трамваев 35 будет увеличено.