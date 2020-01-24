Мир Первую вакцину от коронавируса Ухань испытают через 4 месяца, но гарантий нет

2020-01-24 21:36 198

Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI) объявила, что планирует провести первые клинические испытания вакцины против нового коронавируса, который вспыхнул в Китае, через 16 недель. Об этом говорится в пресс-релизе коалиции.

"Гарантий успеха нет, но мы надеемся, что работа сможет стать важным и значительным шагом для разработки вакцины против болезни. Наше стремление состоит в том, чтобы вывести новый патоген из последовательности генов для клинического тестирования через 16 недель, что значительно короче, чем сейчас", - говорится в сообщении.

Напомним, от нового коронавируса умерли 25 человек, еще более 830 - заражены. Случаи были подтверждены в Соединенных Штатах, Японии, Тайване, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре, Вьетнаме, Гонконге и Макао.

Американский Национальный институт здравоохранения (NIH) приступил к работе над созданием вакцины. Однако пройдет несколько месяцев, прежде чем начнется первая фаза клинических испытаний, и больше года, прежде чем вакцина может стать доступной.