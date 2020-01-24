Мир Первую вакцину от коронавируса Ухань испытают через 4 месяца, но гарантий нет

2020-01-24 21:36 198

Коалиция по вопросам инноваций для готовности к эпидемиям (CEPI) объявила, что планирует провести первые клинические испытания вакцины против нового коронавируса, который вспыхнул в Китае, через 16 недель. Об этом говорится в пресс-релизе коалиции.

"Гарантий успеха нет, но мы надеемся, что работа сможет стать важным и значительным шагом для разработки вакцины против болезни. Наше стремление состоит в том, чтобы вывести новый патоген из последовательности генов для клинического тестирования через 16 недель, что значительно короче, чем сейчас", - говорится в сообщении.

Напомним, от нового коронавируса умерли 25 человек, еще более 830 - заражены. Случаи были подтверждены в Соединенных Штатах, Японии, Тайване, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре, Вьетнаме, Гонконге и Макао.

Американский Национальный институт здравоохранения (NIH) приступил к работе над созданием вакцины. Однако пройдет несколько месяцев, прежде чем начнется первая фаза клинических испытаний, и больше года, прежде чем вакцина может стать доступной.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

ВОЗ предпринял срочные меры, чтобы не выпустить смертельный вирус из Китая

2020-01-24 14:47 273

Чтобы остановить коронавирус власти Китая изолировали уже более 10 городов

2020-01-24 13:15 321

Коронавирус в Китае: число заразившихся приблизилось к тысяче

2020-01-24 12:41 315

Китайский коронавирус нанесет фатальный удар по экономике РФ

2020-01-24 08:27 336

Еще новости в разделе "Мир"

Первую вакцину от коронавируса Ухань испытают через 4 месяца, но гарантий нет

2020-01-24 21:36 198

ВОЗ предпринял срочные меры, чтобы не выпустить смертельный вирус из Китая

2020-01-24 14:47 273

Чтобы остановить коронавирус власти Китая изолировали уже более 10 городов

2020-01-24 13:15 321

Коронавирус в Китае: число заразившихся приблизилось к тысяче

2020-01-24 12:41 315
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Первую вакцину от коронавируса Ухань испытают через 4 месяца, но гарантий нет 2020-01-24 21:36 198
ВОЗ предпринял срочные меры, чтобы не выпустить смертельный вирус из Китая 2020-01-24 14:47 273
Чтобы остановить коронавирус власти Китая изолировали уже более 10 городов 2020-01-24 13:15 321
Коронавирус в Китае: число заразившихся приблизилось к тысяче 2020-01-24 12:41 315

Лента

фото 22:12 Australian Open: 15-летняя Гауфф выбила с турнира четвертую ракетку мира и чемпионку
21:36 Первую вакцину от коронавируса Ухань испытают через 4 месяца, но гарантий нет
КАРТА 20:29 Прогноз погоды на выходные: украинцев ждет аномально теплый для января уикенд
19:34 На следующей неделе Трамп обнародует мирный план для Израиля и Палестины
19:13 Медведчук пытался втянуть французских сенаторов в пророссийскую авантюру
18:30 В Израиле взбешены, что Зеленский прогулял форум, на который прилетел
17:33 Следующим соперником Александра Усика станет Чисора, затем Джошуа
16:29 НБУ повысил курс доллара и евро, но в обменниках валюта подешевела
15:34 В Киеве временно закрыли один из маршрутов городской электрички
14:47 ВОЗ предпринял срочные меры, чтобы не выпустить смертельный вирус из Китая