Мир ВОЗ предпринял срочные меры, чтобы не выпустить смертельный вирус из Китая

2020-01-24 14:47 201

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует всем странам мира проводить противоэпидемические мероприятия из-за вспышки смертельного коронавируса в Китае.

Среди мер ВОЗ перечисляет "проведение активного эпиднадзора, раннее выявление, изоляцию и ведение случаев, отслеживание контактов и предотвращение дальнейшего распространение инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, а также предоставление полных данных в ВОЗ".

Также страны обязаны делиться информацией об эпидемической ситуации с ВОЗ в рамках международных договоренностей. Кроме того, всем государствам рекомендовано уделять особое внимание сокращению случаев инфицирования людей, предотвращению вторичной передачи и международного распространения инфекции и содействию международному реагированию на эту угрозу.

Медикам во всем мире также рекомендовано активно участвовать "в пополнении знаний о вирусе и заболевании, а также в продвижении вперед научных исследований". "Странам также следует исполнять рекомендации ВОЗ в отношении поездок", - указано в сообщении.