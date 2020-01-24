Мир Пентагон: 34 военных США получили мозговые травмы от ракетного удара Ирана

2020-01-25 12:30 273

 

Черепно-мозговые травмы получили 34 военнослужащих США вследствие ракетного удара Ирана по иракской авиабазе.

Источник: главный представитель Пентагона Джонатан Хоффман в комментарии AP News

Детали: Половина травмированных военнослужащих вернулась к своим обязанностям. Остальные 17 солдат находятся под медицинским наблюдением.

Президент Дональд Трамп первоначально заявлял, что во время атаки 8 января на авиабазу с американцами никто не пострадал. В то же время, по словам военных, о симптомах сразу после удара никто не сообщал – о них стало известно через несколько дней.

После первых сообщений о ранениях Трамп называл их "головной болью", отметив, что это не так серьезно, как травма, связанная с потерей конечностей.

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