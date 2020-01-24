Украина В Украине трех людей подозревают в заражении коронавирусом

2020-01-25 14:30 303

 

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. Об этом сообщили на заседании оперативного штаба МОЗ.

Она отметила, что два из трех случае не подтвердились.

"На сегодня в Украине мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус. Из них два не были подтверждены. По еще одному случаю проводится эпидемическое расследование с привлечением ведущих эпидемиологов. Каждый случай будет как расследован, и донесен до населения", - рассказала она.

Известно также, что исполняющий обязанности генерального директора ЦОС отметил, что Украина усилила меры в аэропорту "Борисполь" из-за коронавируса из Китая.

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