Украина «Сюрпризы» в законах о труде: ваша зарплата находится под угрозой

2020-01-25 12:00 156

Закон "О труде" в Украине предполагает изменение порядка начисления зарплаты работающим гражданам и по-новому регулирует трудовые отношения. Верховная Рада будет рассматривать правительственный проект в феврале.

Чиновники заверяют, что новый закон предоставит работникам больше защиты от необоснованных увольнений работодателями, чем действующее трудовое законодательство. В то же время юристы и эксперты отмечают, что согласно некоторым нормам в документе, работников можно будет увольнять за утрату доверия начальства, малейшие опоздания, невыполнение распоряжений, разглашения коммерческой тайны.

Так, эксперты после анализа законопроекта № 2584 "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно дополнительных оснований для увольнения" указывают как на плюсы, так и минусы.

Одним из спорных моментов является вопрос об оплате труда. В частности, в проекте закона отсутствует понятие видов зарплаты: фиксированной, почасовой, сдельной и прочее.

Согласно статье 67 части 2, работодатель "самостоятельно определяет нормы труда и формирует системы оплаты труда с соблюдением принципа дифференциации оплаты труда в зависимости от сложности, профессионального и квалификационного уровня, условий, объема выполняемой работы, степени ответственности, профессионально-деловых качеств работника, результатов его труда и хозяйственной деятельности работодателя. Работодатель устанавливает нормы труда, исходя из нормальной продолжительности рабочего времени, определенной настоящим Законом".

Как отмечает эксперт в области трудового права, кандидат юридических наук, доцент Светлана Кожушко, при этом в Заключительных положениях (п. 2 часть 3 Глава X) со дня вступления в силу нового закона предыдущий - закон "Об оплате труда" - признается недействительным. Об этом передают "Факты".

"Можно лишь предположить, к каким последствиям это приведет", - прокомментировала она нюанс.

Говоря про доплаты за сверхурочные работы, специалист заявляет про возможность их уменьшения в 5 раз по сравнению с действующими правилами.

"Из норм проекта Закона "О труде" № 2708 не представляется возможным понять, каким документом будет регулироваться заработная плата работника. Только согласно статье 70 "Информирование работников о размерах оплаты труда" регламентируется, что при каждой выплате зарплаты работодатель должен сообщать работнику такие данные за период, за который осуществляется оплата труда: 1) общая сумма начисленной заработной платы с расшифровкой по видам начислений; 2) размеры отчислений с зарплаты; 3) сумма заработной платы, причитающейся к выплате; 4) размер единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", - говорит она..

Также эксперт рассказала, как будет происходить увеличение или снижение заработной платы. Оно будет осуществляется как гарантии по оплате работы в ночное время, в выходные и нерабочие дни, за сверхурочные работы.

За работу в ночное время станут доплачивать сумму, размер которой определяет трудовой договор, но не менее 20% ставки за каждый час работы. Доплата за работу в выходные или нерабочие дни тоже в повышенном размере (минимум на 20% выше обычной оплаты).

"При этом следует обратить внимание, что по сравнению с указанными в действующем законодательстве доплаты за сверхурочные работы могут уменьшиться в 5 раз!" - обратила внимание специалист.