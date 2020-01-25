Украина Нарушение ПДД: украинцам готовят конфискацию машины, 85 тысяч штрафа и арест

2020-01-25 13:00 213

 

Новые штрафы и другие виды наказаний за нарушение правил дорожного движения могут ввести в Украине. В Верховное Раде появился законопроект № 2695, который предусматривает наказание водителей, в том числе и за пьяное вождение. Как и за что могут наказать водителей:

Вождение в нетрезвом состоянии

За пьяное вождение, которое часто становится причиной ДТП, нардепы предлагают "наложение штрафа от трех месяцев до одного года". А за повторное нарушение горе-водителя могут даже арестовать на 10 суток и забрать удостоверение на три года.

Кроме того, пьяный водитель, устроивший ДТП, не сможет освободиться от уголовной ответственности, если он пошел с пострадавшими на мировую, покаялся или его взяли на поруки.

За что могут увеличить штрафы до 85 тысяч

Если в результате аварии были получены телесные повреждения средней тяжести, штраф может возрасти от 3,4-8,5 тыс. грн до 51-85 тысяч грн. Или же предусматривается лишение свободы на срок 3-5 лет.

Побег с места ДТП может наказываться от 3,4 тысяч грн или лишением прав на срок до полугода (сейчас - всего 255 грн), а за создание аварии - до 1190 грн (сейчас - 340 грн).

Предлагается также повысить штраф за превышение "скоростного порога" более чем на 50 км/ч до 3,4 тысяч (сейчас - 510 грн).

Если водитель не дал преимущество в движении "оперативным" авто, проехался по полосе для общественного транспорта, остановился, загородив проезд, его могут оштрафовать от 510 до 680 грн.

За что заберут авто

"Колес" водитель может лишиться, если его лишили права на управление автомобилем, но он все равно сел за руль. За такой проступок могут забрать права на 3-5 лет, а также изъять автомобиль.

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