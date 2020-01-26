Мир Коронавирус: 56 смертей, более 2 тысяч заболевших

2020-01-26 11:30 168

 

Все 56 жертв нового вируса скончались в Китае, но число случаев заболевания уже превысило 2 тысячи человек по всему миру.

От нового типа коронавируса 2019-nCoV скончались уже 56 человек. Об этом со ссылкой на данные, опубликованные китайскими властями, сообщает Reuters в воскресенье, 26 января.

Данные также свидетельствуют, что все смерти зафиксированы в Китае, но уже более 2 тысяч человек во всем мире были заражены новым коронавирусом.

Президент Си Цзиньпин заявил во время заседания политбюро, что Китай столкнулся с "серьезной ситуацией", а органы здравоохранения по всему миру борются с предотвращением пандемии.

Напомним, в 25 провинциях Китая объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения. Общая численность населения на этих территориях превышает 1,2 млрд человек.

Известно, что вирус распространился за границу, в том числе в Южную Корею, Японию, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, США, Францию и Австралию.

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