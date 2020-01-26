Украина Пассажирам аэропорта "Борисполь" будут мерить температуру

2020-01-26 10:30 144

 

С воскресенья, 26 января, пассажиры прямых авиарейсов из Китая будут проходить температурный скрининг в аэропорту "Борисполь". Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

По их словам, "специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами".

В Минздраве отметили, что Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по скринингу на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано передачи нового коронавируса.

"Предыдущий опыт ВОЗ показывал, что введение скрининга температуры тела для выявления потенциальных подозрительных случаев коронавируса требовал значительных инвестиций и не был достаточно эффективным. Однако, во время вспышки коронавируса 2019-nCoV большинство случаев болезни в аэропортах было обнаружено именно благодаря температурному скринингу. Такой метод значительно снижает риск заноса возбудителя болезни в страну", - подчеркивают в ведомстве.

 

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