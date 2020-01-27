Мир Китайский коронавирус захватывает мир: погибли 80 человек, заражены более 2,5 тысяч - симптомы и что делать

2020-01-27 08:12 192

Число жертв нового короновируса в Китае увеличилось до 80 человек, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

Число инфицированных в стране растет буквально на глазах, сейчас оно достигло 2507 человек, тогда как в конце прошлой недели (по состоянию на пятницу, 24 января) зараженных было чуть более 800 человек.

На материковом Китая подтверждеены – 2454 случая

Гонконг – 8

Макао – 5

Тайвань – 3

Другие азиатские страны – 24

Европа – 3

США – 5

Австралия – 4

СИМПТОМЫ ОПАСНОГО НЕДУГА

Новый вирус способен поражать слизистую органов дыхания, глаза, желудочно-кишечный тракт и нервную систему. Всё зависит от входных ворот. Его первичное размножение происходит чаще всего в слизистой верхних дыхательных путей и тогда возникают гриппоподобные симптомы: обильный насморк, а иногда, чаще у ослабленных детей и пожилых лиц, – бронхиты или пневмонии вплоть до смертельного исхода.

ДИАГНОСТИКА И ЕСТЬ ЛИ КАКОЕ-ТО ЛЕЧЕНИЕ

Особой терапии, как и для большинства вирусных инфекций, нет и в обозримом будущем не ожидается. Понятно, что и вакцина отсутствует. И всё же очень обнадёживают современные методы симптоматического лечения и противовирусной химиотерапии (современные ингибиторы вирусных протеаз). В отдельных случаях применяется метод экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Экспресс-тестов для диагностики в поликлиниках пока нет и вряд ли скоро появятся, так что подавляющее большинство заразившихся до крутых лабораторий не дойдут и выздоровеют с мыслью, что перенесли обычную простуду.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

1) Не паниковать и вообще не впечатляться раньше времени. Большинству моих читателей не нужно предпринимать ровным счетом ничего. Если вы пожилой человек не самого крепкого здоровья, намеревающийся ехать в китайскую провинцию Хубэй (или в другую область, где может распространяться вирус), - откажитесь от поездки. Если вы побывали в Ухане в последние 2 недели или близко контактировали с кем-то, кто был там с декабря, и у вас возникли гриппоподобные симптомы — избегайте контактов с другими людьми и немедленно обратитесь к врачу, обязательно заранее (по телефону) сообщив ему о своей поездке/контакте.

2) Предотвратить респираторную вирусную инфекцию, если вы к ней генетически восприимчивы, непросто, но ВОЗ и CDC рекомендуют стандартные меры профилактики:

Если вы всё-таки должны ехать в провинцию Хубэй или в принципе в Китай, помните:

• Избегайте контактов с больными (сопливящими, кашляющими и чихающими) людьми. Помните, в случае с вирусами никакакя ватно-марлевая повязка (любой цены и плотности) не поможет.

• Избегайте контактов с дикими и домашними животными, посещения рынков и употребление в пищу сырого мяса и молока.

• Мойте руки тёплой водой с мылом по 20 секунд. Если воды и мыла нет - пользуйтесь спиртосодержащими гелями и салфетками для рук.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. Случаи заражения вирусом фиксируются уже в Японии, Южной Корее, Австралии, Малайзии, Сингапуре, США, Франции и Канаде. В Украине пока не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.