Мир Китайский коронавирус захватывает мир: погибли 80 человек, заражены более 2,5 тысяч - симптомы и что делать

2020-01-27 08:12 192

Число жертв нового короновируса в Китае увеличилось до 80 человек, сообщает South China Morning Post со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

Число инфицированных в стране растет буквально на глазах, сейчас оно достигло 2507 человек, тогда как в конце прошлой недели (по состоянию на пятницу, 24 января) зараженных было чуть более 800 человек.

На материковом Китая подтверждеены – 2454 случая

Гонконг – 8

Макао – 5

Тайвань – 3

Другие азиатские страны – 24

Европа – 3

США – 5

Австралия – 4

СИМПТОМЫ ОПАСНОГО НЕДУГА

Новый вирус способен поражать слизистую органов дыхания, глаза, желудочно-кишечный тракт и нервную систему. Всё зависит от входных ворот. Его первичное размножение происходит чаще всего в слизистой верхних дыхательных путей и тогда возникают гриппоподобные симптомы: обильный насморк, а иногда, чаще у ослабленных детей и пожилых лиц, – бронхиты или пневмонии вплоть до смертельного исхода.

ДИАГНОСТИКА И ЕСТЬ ЛИ КАКОЕ-ТО ЛЕЧЕНИЕ

Особой терапии, как и для большинства вирусных инфекций, нет и в обозримом будущем не ожидается. Понятно, что и вакцина отсутствует. И всё же очень обнадёживают современные методы симптоматического лечения и противовирусной химиотерапии (современные ингибиторы вирусных протеаз). В отдельных случаях применяется метод экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Экспресс-тестов для диагностики в поликлиниках пока нет и вряд ли скоро появятся, так что подавляющее большинство заразившихся до крутых лабораторий не дойдут и выздоровеют с мыслью, что перенесли обычную простуду.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

1) Не паниковать и вообще не впечатляться раньше времени. Большинству моих читателей не нужно предпринимать ровным счетом ничего. Если вы пожилой человек не самого крепкого здоровья, намеревающийся ехать в китайскую провинцию Хубэй (или в другую область, где может распространяться вирус), - откажитесь от поездки. Если вы побывали в Ухане в последние 2 недели или близко контактировали с кем-то, кто был там с декабря, и у вас возникли гриппоподобные симптомы — избегайте контактов с другими людьми и немедленно обратитесь к врачу, обязательно заранее (по телефону) сообщив ему о своей поездке/контакте.

2) Предотвратить респираторную вирусную инфекцию, если вы к ней генетически восприимчивы, непросто, но ВОЗ и CDC рекомендуют стандартные меры профилактики:

Если вы всё-таки должны ехать в провинцию Хубэй или в принципе в Китай, помните:

• Избегайте контактов с больными (сопливящими, кашляющими и чихающими) людьми. Помните, в случае с вирусами никакакя ватно-марлевая повязка (любой цены и плотности) не поможет. 

• Избегайте контактов с дикими и домашними животными, посещения рынков и употребление в пищу сырого мяса и молока.

• Мойте руки тёплой водой с мылом по 20 секунд. Если воды и мыла нет - пользуйтесь спиртосодержащими гелями и салфетками для рук.

 

 

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. Случаи заражения вирусом фиксируются уже в Японии, Южной Корее, Австралии, Малайзии, Сингапуре, США, Франции и Канаде. В Украине пока не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

фото Китай показал первое фото смертельного коронавируса Ухань nCoV

2020-01-27 10:13 57

Китайские врачи назвали первые признаки заражения вирусом nCoV 2019

2020-01-26 15:00 966

Коронавирус: 56 смертей, более 2 тысяч заболевших

2020-01-26 11:30 654

В Украине трех людей подозревают в заражении коронавирусом

2020-01-25 14:30 711

Еще новости в разделе "Мир"

Китайский коронавирус захватывает мир: погибли 80 человек, заражены более 2,5 тысяч - симптомы и что делать

2020-01-27 08:12 192

Китайские врачи назвали первые признаки заражения вирусом nCoV 2019

2020-01-26 15:00 966

Трамп на персидском языке ответил иранским дипломатам

2020-01-26 12:00 483

Коронавирус: 56 смертей, более 2 тысяч заболевших

2020-01-26 11:30 654
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Китайский коронавирус захватывает мир: погибли 80 человек, заражены более 2,5 тысяч - симптомы и что делать 2020-01-27 08:12 192
Китайские врачи назвали первые признаки заражения вирусом nCoV 2019 2020-01-26 15:00 966
Трамп на персидском языке ответил иранским дипломатам 2020-01-26 12:00 483
Коронавирус: 56 смертей, более 2 тысяч заболевших 2020-01-26 11:30 654

Лента

фото 10:13 Китай показал первое фото смертельного коронавируса Ухань nCoV
09:44 На этой неделе Трамп обнародует мирный план для Израиля и Палестины
09:11 Ошибка переводчика: Офис Зеленского случайно спровоцировал дипломатический скандала
09:08 В прокуратуру Одесской области пришли старые-проверенные кадры
08:39 США неожиданно мягко отреагировали на ракетный обстрел посольства в Багдаде
08:12 Китайский коронавирус захватывает мир: погибли 80 человек, заражены более 2,5 тысяч - симптомы и что делать
15:00 Китайские врачи назвали первые признаки заражения вирусом nCoV 2019
14:30 Украина готовится к важным переговорам с ЕС: кто поедет в Брюссель
14:00 Зеленский анонсировал кадровые изменения нынешней власти
13:30 Иранец, сбивший украинский самолет, находится в тюрьме - глава МИД Ирана