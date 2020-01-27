Мир На сдерживание нового штампа вируса Китай выделил почти $9 миллиардов

2020-01-28 09:40 57

В Китае на сдерживание распространения нового штампа коронавируса пневмонии выделили 60,33 млрд юаней (8,74 млрд долларов).

Как сообщает Reuters, со ссылкой на Минифин Китая, на сдерживание вируса средства выделили из Министерства финансов и Национальной комиссии здравоохранения Китая.

Напомним, по состоянию на данное время в Китае зарегистрирован 81 человек, который погиб от нового коронавируса пневмонии.

Количество подтвержденных случаев заражения в Китае возросло почти до трех тысяч человек. Для сравнения, в минувшую пятницу, 24 января, заразившихся в Китае было чуть более 800 человек.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Экстренная мера: Власти Китая из-за коронавируса срочно перекрывают границы

2020-01-28 08:39 378

В Минздраве рассказали украинцам, как не заразиться китайским коронавирусом

2020-01-27 20:00 474

Во Львове заявили о подозрении на коронавирус

2020-01-27 19:51 423

"Укрпочта" рассказала, что будет делать с посылками из Китая - стоит ли бояться коронавируса

2020-01-27 18:00 657

Еще новости в разделе "Мир"

На сдерживание нового штампа вируса Китай выделил почти $9 миллиардов

2020-01-28 09:40 57

По Турецкому потоку прокачали миллиард кубов газа

2020-01-27 17:00 381

Первую вакцину от вируса Ухань испытают через 4 месяца, но гарантий нет

2020-01-27 15:46 1143

Землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших значительно выросло

2020-01-27 10:45 348
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

На сдерживание нового штампа вируса Китай выделил почти $9 миллиардов 2020-01-28 09:40 57
По Турецкому потоку прокачали миллиард кубов газа 2020-01-27 17:00 381
Первую вакцину от вируса Ухань испытают через 4 месяца, но гарантий нет 2020-01-27 15:46 1143
Землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших значительно выросло 2020-01-27 10:45 348

Лента

09:40 На сдерживание нового штампа вируса Китай выделил почти $9 миллиардов
ПОЛНЫЙ СПИСОК 09:12 Сегодня все интересные телеканалы исчезнут из бесплатного доступа - что делать и как смотреть
фото 08:39 Нацбанк показал новые 200 гривен - в оборот купюра пойдет с 25 февраля
08:39 Экстренная мера: Власти Китая из-за коронавируса срочно перекрывают границы
22:00 Компенсация за задержку зарплат и пенсий, новый закон все изменит: кто получит деньги
21:30 Денег на больницы может не хватить: врачи рассказали о последствиях для пациентов
21:00 Счета за коммуналку увеличатся: украинцам готовят "сюрприз"
20:30 Шевченко, Свитолина, Медведенко: звезды украинского спорта отреагировали на смерть Брайанта
20:00 В Минздраве рассказали украинцам, как не заразиться китайским коронавирусом
19:51 Во Львове заявили о подозрении на коронавирус