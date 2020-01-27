Мир На сдерживание нового штампа вируса Китай выделил почти $9 миллиардов

2020-01-28 09:40 57

В Китае на сдерживание распространения нового штампа коронавируса пневмонии выделили 60,33 млрд юаней (8,74 млрд долларов).

Как сообщает Reuters, со ссылкой на Минифин Китая, на сдерживание вируса средства выделили из Министерства финансов и Национальной комиссии здравоохранения Китая.

Напомним, по состоянию на данное время в Китае зарегистрирован 81 человек, который погиб от нового коронавируса пневмонии.

Количество подтвержденных случаев заражения в Китае возросло почти до трех тысяч человек. Для сравнения, в минувшую пятницу, 24 января, заразившихся в Китае было чуть более 800 человек.