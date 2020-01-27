Украина фото Нацбанк показал новые 200 гривен - в оборот купюра пойдет с 25 февраля

2020-01-28 08:39 126

НБУ официально представил новую купюру в 200 гривен, которую введут в оборот с 25 февраля.

"По дизайну она подражает новым современным банкнотам номиналом 20, 100, 500 и 1000 гривен. На банкноте нового образца номиналом 200 гривен сохранены основные изображения банкноты образца 2007 года", - говорится в сообщении.

Обновленная купюра будет иметь те же размер и цвет, что и раньше. На лицевой стороне неизменно будет изображен портрет Леси Украинки, а на обратной - въездная башня Луцкого замка. Портрет поэтессы теперь будет изображен не с правой стороны купюры, а в центре.

Банкноты 2007 и 2019 годов, уверяют в НБУ, будут находиться в обращении одновременно, а новыми банкнотами будут постепенно заменять ветхие купюры.