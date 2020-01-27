По Турецкому потоку прокачали миллиард кубов газа

Новый российский газопровод заработал с 1 января. Менее чем за месяц по нему прокачали первый миллиард кубометров газа.
По газопроводу Турецкий поток, который заработал с 1 января, прокачали первый миллиард кубометров газа. Об этом сообщает пресс-служба Газпрома в понедельник, 27 января.
"Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% - на турецко-болгарскую границу", - отмечается в сообщении.
Отметим, две нитки газопровода Турецкий поток могут прокачать 15,75 миллиардов кубометров газа в год.
Напомним, официальная церемония открытия газопровода Турецкий поток состоялась 8 января. На мероприятие прибыл и глава Кремля Владимир Путин и президент Турции Реджет Эрдоган.