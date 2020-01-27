Украина Гончарук озвучил планы строительства дорог в Украине

2020-01-27 17:30 222

Кабинет министров Украины уже составил план постройки общенациональных дорог. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на презентации планов работы Укравтодора на текущий год.

По словам главы правительства, в приоритете будут те места, где есть важные объекты инфраструктуры. А масштабная постройка дорог начнется с 1 января текущего года.

"План общенациональных международных дорог уже есть у нас, мы понимаем четко приоритеты. Не менее важно строить дороги и в пределах областей, меньшего значения, там приоритеты еще определяются, они будут построены исходя из того, где будут самые важные, по нашему мнению, приоритетные объекты социальной инфраструктуры, опорные школы, больницы интенсивного лечения, приоритетные больницы", - заявил Гончарук.