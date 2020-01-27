Украина Школы в Украине массово закрывают на карантин: список областей

2020-01-27 19:00 705

С 27 января в разных областях Украины школы закрыли на карантин.

Приостановили обучение из-за высокого уровня интенсивности заболеваемости гриппом и ОРВИ школы в Винницкой, Сумской и Ровенской областях.

В Винницкой области закрыли 13 школ. Это учебные заведения в Барском, Жмеринском, Могилев-Подольский, Муровано-Куриловецкий и Тывровском районах. Там зарегистрировали самые высокие показатели заболеваемости, а в классах отсутствовали более 20% учеников.

По информации Лабораторного центра Минздрава, в целом в Винницкой области в течение прошлой недели уровень интенсивности заболеваемости гриппом и ОРВИ на 10% ниже среднего уровня. Было госпитализировано 544 человека, в том числе 432 ребенка. Летальных случаев не зарегистрировано.